Toutes les épreuves de langue française. Admissibilité et admission - CAPES/CAFEP Lettres. Cours, méthodologie, exercices et annales corrigées, 3e édition

Vous allez passer le CAPES ou le CAFEP de lettres ? Cet ouvrage vous prépare aux nouvelles épreuves de langue française : - épreuve écrite d'étude grammaticale de textes de langue française : histoire de la langue, étude synchronique du texte de français moderne ou contemporain, étude stylistique et analyse didactique ; - épreuve orale d'analyse d'une situation professionnelle. Cet ouvrage vous propose : - la méthodologie de chaque épreuve ; - une méthode pas à pas d'acquisition et de révision des notions fondamentalesà maitriser ; - toutes les connaissances théoriques expliquées ; - la didactique et la pédagogie du français ; - de nombreux exemples et exercices d'entrainement qui s'appuient sur des textes littéraires de toutes périodes et des documents pédagogiques ; - des conseils basés sur les attentes du jury ; - des annales corrigées et sujets inédits pour l'écrit et l'oral. Cette nouvelle édition, revue et augmentée, constitue également une bonne base de travail pour préparer l'agrégation.