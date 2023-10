Boulevard Tome 2 : Après lui

On n'oublie pas son premier amour. On apprend A vivre avec son souvenir. Depuis la disparition de Luke, Hasley peine à avancer. Quand on lui dit qu'il est temps de tourner la page et de laisser son passé derrière elle, c'est comme si on lui plantait un couteau dans le coeur. Mais il est vrai qu'elle est jeune, et qu'elle a toute la vie pour rencontrer de nouvelles personnes. Luke aurait voulu, elle le sait, qu'elle poursuive sa route et réalise ses rêves. Ce souhait prend tout son sens lorsqu'elle rencontre Harry, un jeune diplômé à la vie bien ordonnée... Les sentiments de Hasley pourront-ils enfin reposer en paix avec les souvenirs de Luke ?