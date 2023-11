Enigmes logiques

C'est le retour des énigmes du Bletchley Park Trust, la fondation héritière du célèbre centre de décryptage britannique qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a déchiffré les messages codés nazis, et l'a emporté sur la machine de chiffrement Enigma. Dans ce volume, plus de 90 logigrammes originaux permettent au lecteur d'affiner ses compétences logiques et de déduction. L'ordre croissant de complexité du volume, lié à la taille de la grille et au nombre d'informations cryptiques fournies, en fait un défi pour les curieux et les experts.