La dynastie des O'Connell. Tome 2, Orgueil et passion ; A quitte ou double ; Un serment pour la vie

Série "La dynastie des O'Connell" - Tomes 4-5-6 / 6 Six frères et soeurs, beaux, riches et puissants. Les O'Connell ont tout pour être heureux. Excepté, peut-être, l'amour... Orgueil et passion, Sandra Marton Megan O'Connell ne décolère pas. Au sein de son cabinet d'affaires, c'est elle qui devait prendre en main le dossier de l'émirat du Suliyam, et voilà qu'on le lui retire à la dernière minute ! Tout cela parce que l'émir Qasim refuse de traiter avec une femme ! Altesse ou pas, elle compte bien lui dire sa façon de penser ! A quitte ou double, Sandra Marton Savannah n'a pas le choix. Pour sauver sa soeur des griffes du malfrat notoire qui la retient prisonnière, elle doit aider ce dernier à se venger de Sean O'Connell. Sa mission : séduire le beau Sean et le pousser à perdre sa fortune. Ce serait plus facile si Sean n'était pas si attirant... Un serment pour la vie, Sandra Marton Suite à la disparition d'un couple d'amis, Briana O'Connell apprend qu'elle est la tutrice légale de leur fille de six mois, Cristina. Une responsabilité qu'elle accepte volontiers. Jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il lui faudra l'assumer avec le parrain de Cristina, le très hostile - et trop séduisant - Gianni Firelli... Romans réédités