Les mystères de l'hiver. Un Noël pour sa fille ; Par crainte du passé ; Un protégé si troublant

Série "Les mystères de l'hiver" - Tomes 1-2-3 / 3 A l'approche de Noël, les secrets se dévoilent... Un Noël pour sa fille, Danica Winters A son retour dans le ranch familial du Montana où il est venu enquêter sur la disparition de son ex-femme, Waylon Fitzgerald fait la connaissance de Christina, sa séduisante belle-soeur, et de Winnie, une adorable fillette de trois ans, dont la jeune femme prétend avoir seulement la garde mais autour de laquelle plane un étonnant mystère. Comme un secret de famille jalousement gardé... Par crainte du passé, Danica Winters Qui est réellement Whitney Barstow ? D'où vient-elle ? Que fuit-elle ? C'est ce que se demande Colter Fitzgerald, dont l'unique espoir est de serrer la jeune femme dans ses bras, et d'effacer à jamais la lueur apeurée qui n'a jamais quitté son regard depuis qu'elle a été embauchée dans le ranch de ses parents... Un protégé si troublant, Danica Winters Malgré son sourire désarmant, Rainier Fitzgerald est un homme dangereux... C'est en tout cas ce dont Laura tente de se convaincre depuis qu'elle a accepté d'accompagner dans sa réinsertion cet ex-détenu au charme ravageur. Un charme auquel elle a déjà succombé malgré elle, et qui va la pousser à enquêter à ses côtés pour prouver qu'il a été condamné à tort... Romans réédités