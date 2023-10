L'étoffe d'un hérosDes ateliers de menuiserie aux immensités étoilées, retour sur le parcours du "next doorhero" A ce jeune acteur qui se fit charpentier pour construire sa maison, les producteurs américains de la fin des sixties ne prédisaient aucun avenir... Maissa rencontre avec George Lucas change la donne et propulse Harrison au sommet de la gloire après l'im. mense succès des sagas Star Wars et Indiana Jones. L'acteur collabore ensuite avec Francis Ford Coppo la (Conversation secrète, Apocalypse Now), Ridley Scott (Blade Runner), Peter Weir (Witness), Roman Polanski (Frantic) ou Sidney Pollack (Sabrina). Star du box-office (Working Girl, Jeux de guerre, Le Fugi. tif, Présumé innocent, Air Force One, K-19, le piège des profondeurs), Harrison Ford, vedette du cinéma es années 80-90, se fait plus discret sur les écrans après 2000, préférant apporter son soutien à des causes environnementalistes. Ce qui ne l'empêche pas de revenir dans les franchises qui l'ont rendu célèbre.