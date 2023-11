En épousant Paul Guillaume, célèbre collectionneur d'art moderne, Juliette Lacaze, modeste employée au vestiaire d'une boîte de nuit, devient Domenica, icône sulfureuse du Paris des années 1920. Son charme vénéneux et son ambition sans fard séduisent autant qu'ils font peur. Car Domenica alimente une légende noire, qui fait les choux gras de la presse à scandale... Collectionnant tableaux, amants, maris fortunés et procès, frayant avec les artistes et les milieux politiques, celle qui fut l'objet de nombreux documentaires se retrouve ici pour la première fois au coeur d'une fiction. Fascinés par cette ensorceleuse digne d'une série noire, Patrick et Emmanuel-Alain Raynal nous plongent dans ses ténèbres par la voix des trois hommes qui l'ont aimée au risque de leur vie.