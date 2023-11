100 ans de cinéma d'animation. La fabuleuse aventure du film d'animation à travers le monde

De Félix le chat à Shaun le mouton, en passant par Fantasia, Mon voisin Totoro ou encore Le roi et l'oiseau, cet ouvrage raconte la fabuleuse histoire du cinéma d'animation, de ses origines à nos jours. A travers plus de 500 illustrations et le récit de l'auteur, spécialiste et historien du 7e art, parcourez plus de 100 ans de création sur les cinq continents, partez à la rencontre des artistes et maîtres du dessin animé (Disney, Miyazaki, Grimault...), arpentez les allées et plongez dans les coulisses des studios emblématiques. Avec cette somme unique et passionnante, laissez-vous séduire par la poésie, l'énergie et la richesse du cinéma d'animation.