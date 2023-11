Pour tout bagage

1974, cinq lycéens, la tête pleine de rêves fumeux, abattent par erreur un passant alors qu'ils pensaient agir comme leurs "héros", les membres d'un groupe anar qui venait d'enlever un banquier espagnol à Paris. Lorsque, quarante-cinq ans plus tard, l'un d'eux commence à recevoir anonymement le récit de leur histoire, il part à la recherche de ses anciens camarades. Au gré d'une déambulation nostalgique entre passé et présent, le narrateur reconstitue enfin toutes les circonstances du drame. La photographie sépia d'un pan des seventies et leur cortège de fantômes.