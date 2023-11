L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde

Dans les brumes londoniennes sévit le diabolique Mr Hyde. On dit de lui qu'il inspire crainte, haine et répulsion. On dit de lui qu'il n'a rien d'humain. Mais qui est vraiment ce mystérieux personnage ? La réponse se trouve au coeur du laboratoire de l'éminent Dr Jekyll... Un chef-d'oeuvre de la littérature fantastique revisité dans une version magnifiquement illustrée. Texte intégral.