Boulangerie - Viennoiserie. Recettes et techniques d'une école d'excellence

Un grand cours de boulangerie et de viennoiserie. Tout le savoir-faire technique et gourmand d'une école d'exception. Préparer un levain ; Procéder à l'autolyse ; Tourer ; Grigner ; Façonner une tresse... Découvrez toutes les bases essentielles grâce à plus de 40 techniques expliquées en plus de 200 gestes en pas à pas. Baguette ; Pain de campagne ; Pain au curcuma ; Gressin ; Croissant ; New York roll ; Brioche aux pralines roses... Préparez plus de 80 recettes incontournables, classiques ou originales mais également des recettes gourmandes de snacking : Panini ; Black burger végétarien ; Bagel au pastrami ; croissant au jambon... pour épater et régaler votre entourage.