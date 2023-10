La Fabrique de Marie-Rose-Marie

Aujourd'hui, ma grand-mère m'a révélé son plus grand secret : sa fabrique secrète source d'innombrables merveilles. Une fois franchi le portail majestueux, nous avons pénétré dans un pays du bonheur, peuplé de lucioles, de pirates et de dragons qui brûlaient d'impatience. Et quand elle s'est assise dans son fauteuil, ils se sont tous animés, les rouges de la fabrique se sont mis à tourner et la magie a commencé. Déployant toute sa créativité, elle m'a offert un voyage extraordinaire, où les histoires merveilleuses prenaient vie sous mes yeux. Et quand son récit toucha à sa fin, le silence et le calme revinrent peu à peu alors que de nouveaux livres prenaient leur envol, emportant un peu d'elle-même vers des nouveaux lecteurs et illuminant le ciel de mille feux étincelants ! Et un jour, moi aussi, je pourrai créer des histoires comme elle...