Mes premiers jeux de logique - Mille-feuille. Joue avec noisette et teste tes capacités !

Avec 20 cartes, 48 feuilles de bois et 6 disques sur lesquels les placer et créer les différentes combinaisons, ce jeu adapté aux 3 ans et plus stimule la réflexion, permet d'apprendre les premières notions de classification, de tri et de comptage, et apprécie aussi bien le jeu libre que le jeu partagé avec d'autres.