Le salon de thé du bonheur retrouvé

Comment reprendre goût à la vie quand on pense avoir tout perdu ? C'est la question que se pose Candice depuis la disparition brutale de son mari. Rongée par la mélancolie, la romancière traîne ses idées noires jusqu'à en perdre l'inspiration. Lorsque sa fille, Mathilde, se voit offrir l'opportunité de quitter Paris pour reprendre une boulangerie et son salon de thé, Candice la suit sans hésiter. Mais suffit-il de mettre de la distance avec ses souvenirs pour véritablement tourner la page ? Dans le petit village du nord de la France où elles s'installent, Candice et Mathilde vont chaque jour être confrontées à leur histoire, leurs doutes et leurs peurs. Elles devront réapprendre à sourire à la vie et aux autres jusqu'à se libérer de leur passé et s'ouvrir, chacune à sa manière, au bonheur qui frappe à leur porte en cette période de Noël.