Pour le plus grand plaisir des amateurs de Steve Berry, des histoires inédites de Cotton Malone et Cassiopée Vitt. Cotton Malone se rend à Haïti pour enquêter sur la mort mystérieuse de son beau-frère, Scott Brown. Il y apprend que ce dernier venait de découvrir, au large de la côte, l'épave du Santa María, l'un des navires de la première expédition de Christophe Colomb. Et que celle-ci suscite bien des convoitises de la part de menaçants individus qui semblent prêts à tout pour dissimuler les secrets de l'épave. Après Haïti, l'auteur nous emmène dans un village d'Amérique du Sud, sur les traces de l'or perdu des nazis, puis à la rescousse de Cassiopée Vitt, prise en otage en Bulgarie alors qu'elle était à la recherche de la tombe d'un roi thrace. Enfin, nous en apprenons plus sur le rôle de Malone dans la mort d'Oussama ben Laden. Une nouvelle fois, Steve Berry fait preuve d'un talent vertigineux dans sa façon de réécrire les grandes heures du passé, et d'en révéler les aspects les mieux cachés. Plaisir assuré pour les amateurs d'histoire et d'énigmes.