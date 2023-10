Crésus - Le plus riche des rois de Lydie

Tout le monde connaît la célèbre expression désignant un homme opulent (" être riche comme Crésus "). Mais quel roi se cache derrière ce nom illustre ? Le royaume de Lydie, en Asie Mineure, n'a jamais perdu de son attrait depuis la chute de sa capitale, Sardes, il y a plus de deux mille cinq cents ans. Une des raisons de cet intérêt soutenu s'explique par le fait que cette puissance, balayée par les armées de Cyrus le Grand (le fondateur de l'empire perse), a vu son dernier souverain passer à la postérité comme étant le plus riche des hommes. Né au début du VIe siècle av. J. -C. , le fils du roi Alyatte s'empare du trône en éliminant son demi-frère Pantaléon. Mais cette prise de pouvoir forcée n'entache en rien son règne : poursuivant le grand oeuvre de son père, le jeune monarque mène une politique de conquêtes tout au long de sa vie et, ce faisant, soumet l'ensemble des cités grecques d'Asie Mineure. Grâce à lui, le royaume de Lydie atteint son apogée et devient plus puissant mais aussi plus riche que jamais ! En effet, on raconte que, grâce à ses sables aurifaires, le Pactole - un torrent coulant à l'Ouest de Sardes - charriait des paillettes d'or et que Crésus y puisait allégrement pour remplir les caisses de l'Etat et sa bourse personnelle. Hélas, en 547 av. J. -C. , après à peine plus de quinze ans de règne, le fougueux souverain, tel Icare, se brûle les ailes : en menant campagne contre le grand roi perse Cyrus II, il perd sa capitale et toutes ses terres. Exploitant l'ensemble de la documentation disponible et les résultats des dernières fouilles archéologiques, Kevin Leloux livre ici la première étude riche et détaillée sur le dernier roi lydien.