Sous l'écorce

Un récit à fleur de peau, dans lequel Agnès Ledig partage la dimension thérapeuthique des mots. " J'ignore à quelle essence j'appartiens, mais je sais que je ne suis qu'un petit trait d'union, entre la terre et la lumière. " Dans un récit à fleur de peau, Agnès Ledig raconte les circonstances douloureuses de la naissance de l'écriture, au moment de la maladie de son fils, la dimension thérapeutique des mots, le rêve d'une autre société, celle dont elle rêve, celle qui lui manque, construite sur des valeurs humaines essentielles, Liberté, Egalité, Fraternité, Respect... une société qui prend vie dans chacun de ses romans et dans ce texte magnifique, hommage à la beauté du vivant. Biographie : Ancienne sage-femme exerçant à Strasbourg, Agnès Ledig a publié son premier roman, Marie d'en haut (2011). En 2013, il est suivi par Juste avant le bonheur chez Albin Michel, succès de librairie couronné par le prix des Maisons de la Presse, puis par sept autres romans, traduits en douze langues. Elle s'est imposée comme l'une des romancières françaises les plus aimées du grand public.