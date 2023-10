Le Siècle des chimères Tome 3 : Les anges de Palerme

New York, 1909. Dans le couloir des condamnés à mort, un homme attend d'être lié sur la chaise électrique. Solitaire et farouche, c'est Luigi Monti, un immigré sicilien devenu le bourreau d'une jeune organisation criminelle que ses affidés nomment Mafia. Monti n'a pas demandé pardon au juge. Il ne regrette pas le sang qu'il a sur les mains. Grâce à lui et à quelques autres de la même trempe, les Italiens ont dominé Chinois et Irlandais qui leur contestaient la mainmise sur le port et ses docks. Monti aurait pu se contenter du rôle de simple soldat dans cet empire souterrain voué à prospérer durant la prohibition et les années folles. Mais son destin est celui d'un homme qu'un miracle va préserver d'une mort annoncée. Celui, surtout d'un père meurtri, prêt à tout pour se venger des démons qui lui ont pris son fils : Dalibor et Laüme Galjero... Troisième époque du Siècle des chimères, Les Anges de Palerme est une course à travers le temps et les continents, une épopée débutée dans les collines sauvages de Sicile et poursuivie dans les arrière-cours de New York. C'est le récit d'un adolescent condamné à la brutalité pour survivre et d'un chef de famille obsédé par la pensée du châtiment. Telle est l'histoire tragique et brûlante du troisième chasseur des Chimères...