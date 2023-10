Rue Saint-Honoré - Alma

Les Bridgerton au temps des Mousquetaires Aramis est éperdument amoureux de la Duchesse de Chevreuse, grande entremetteuse qui fait et défait les réputations, et fomentent les mariages les plus en vue. Cette dernière l'a quitté pour mieux asseoir son autorité politique, et se rapprocher plus encore du pouvoir, au grand dam de son ancien amant pour qui seuls les élans du coeur comptent. Et justement, en cette nouvelle Saison qui débute à peine, la Duchesse a les yeux rivés sur sa dernière réussite : la jolie Alma de Choisy, 18 ans va se fiancer à Jean de Férignac, seul héritier du titre de comte et qui appartient à l'une des familles les plus riches du royaume de France. Sous son regard acéré, les deux jeunes gens font timidement leurs premiers pas à la cour de Louis XIII et Anne d'Autriche. Ils rayonnent de beauté et d'élégance, parfaitement assortis l'un à l'autre. Mais la belle humeur du bal se teinte d'amertume lorsque les comédiens annoncent une prophétie qui semble viser directement Alma et Jean. Leur mariage ne serait pas le plus attendu ! Dans l'ombre, un autre couple plus brillant encore, et plus passionné, se nouerait en secret. Cela aurait-il à avoir avec ce fameux Prince revenu à Paris après de longues années à l'étranger, et que l'on dit aussi beau que débauché ?