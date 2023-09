Steelrising. The Art of the videogame

Plongez dans les coulisses du fascinant Steelrising à travers ce luxueux artbook réalisé en partenariat avec Nacon et le studio Spiders ! Sur plus de 250 pages, cet ouvrage exclusif grand format regroupe plusieurs centaines de documents et illustrations inédites ayant servis à la création du jeu vidéo français Steelrising : décors, personnages, concept arts, musique...