Des victimes en procès. Essai sur la réparation

Quelle place nos sociétés doivent-elles accorder aux victimes, qu'il s'agisse d'abus sexuels, d'attentats terroristes, d'accidents collectifs, ou de catastrophes sanitaires ? Comment penser politiquement le malheur d'autrui ? Quelles réparations attribuer aux victimes ? Ces préoccupations profondes font l'objet depuis les années 1980 d'intenses controverses qui impliquent professionnels du droit, intellectuels et journalistes. L'ouvrage se penche sur ces polémiques en partant de l'expérience des victimes. Il prend comme terrain d'investigation les mobilisations qui ont suivi les décès d'une centaine d'enfants de la maladie de Creutzfeldt-Jakob après administration d'un traitement par hormone de croissance et retrace sur plusieurs décennies les parcours des personnes touchées par le drame. Ainsi l'ouvrage donne-t-il les clefs d'une intelligibilité générale de la question de victimes en pensant les dispositifs (fonds d'indemnisation, procès, manifestations mémorielles, supports associatifs, soins) destinés à réparer les torts et les souffrances.