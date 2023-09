Dans ce somptueux carnet à dessin de l'artiste Florence Miailhe, le lecteur découvrira en un choix de 147 peintures et croquis, le travail inédit de la réalisatrice pour son film éponyme. Ce voyage initiatique de deux adolescents, Kyona et Adriel, contraints de fuir leur pays, inspiré à l'auteure par l'histoire de sa famille, est raconté à deux voix avec Marie Desplechin. Un texte de Xavier Kawa-Topor évoque l'art de Florence Miailhe, " un art du mouvement qui joue non seulement des formes que la réalisatrice dessine, des couleurs qu'elle déploie mais aussi de la matière elle-même, de sa texture, de son épaisseur et de sa fluidité pour produire dégradés, nuances et transparences. Un art de la métamorphose continue, du débordement des cadres et des contours qui lie et emporte tout. " Le film La Traversée a reçu la Mention du Jury au festival d'Annecy en 2021 et de nombreux prix dans les festivals du monde entier. " La première phrase qui vient à l'esprit est tout simplement : que c'est beau ! " Jean-Michel Frodon, Slate