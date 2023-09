La malédiction de Reggio

Une nouvelle enquête de Marcus Kubiak mêlant vendetta et révélations entre la Côte d'Opale et la Calabre italienne... Le policier Marcus Kubiak et l'intrépide journaliste Zoé Rousseau sont de retour à Wimereux, après les événements tragiques de l'été dernier. Alors que le jeune couple espère un peu de tranquillité après cet été meurtrier, deux kidnappings d'enfants ébranlent à nouveau la Côte d'Opale. Au fur et à mesure de l'enquête, Marcus découvre que ces rapts pourraient avoir un lien avec la révolte de Reggio en Calabre, où s'est déroulée la célèbre insurrection italienne dans les années 1970, et ne seraient pas sans rapport avec le retour funeste de Jack Cappelle... Entre découvertes macabres et vengeance familiale, Marcus et Zoé font face à une affaire hors-norme. Le nouveau roman de Rosalie Lowie Gagnante du Prix Femme Actuelle 2017 avec Un bien bel endroit pour mourir