Barbapapa Mon premier pinceau magique Les couleurs. Peins avec de l'eau pour voir apparaître les couleurs !

Peins avec de l'eau et regarde les Barbapapa apparaître en couleurs ! Grâce à ton pinceau magique rempli d'eau, c'est facile de peindre sans te tacher. Passe ton pinceau sur les 6 décors pour révéler de jolies scènes et apprendre les couleurs aux côtés de tes Barbapapa préférés. Un fois toutes tes jolies peintures terminées, laisse sécher et recommence à l'infini. A toi de jouer ! Un bon moyen d'apprendre à tenir son crayon pour les plus petits ! A partir de 3 ans, découvre aussi les pinceaux magiques Barbapapa : La Famille, Les Animaux, La Nature, Les vacances, C'est Noël ! , La Musique et Les Barbabébés.