Ursule Lapine, détective au CP : Le mystère des desserts

Rencontrez Ursule Lapine, la nouvelle héroïne des Premières Lectures ! Ursule Lapine est détective au CP ! Avec ses acolytes, Charlotte Marmotte et Titi Ouistiti, elle mène des enquêtes, déjoue des plans machiavéliques et arrête des voleurs. C'est l'anniversaire d'Elias, l'éléphanteau. Pour souffler ses bougies, il sort son beau gâteau. Mais quand Elias ouvre la boîte : il manque un gros morceau ! Vite, il faut demander à Pia Hermine, la célèbre pâtissière. Pourtant, Pia est sûre, il était entier dans son frigo. Nom d'un pissenlit ! Qui a osé croqué dans ce gâteau ? Ursule lapine a une idée pour démasquer le coupable. Pour tendre son piège, il lui faudra un réveil-marmotte et deux super copains. L'apprentissage de la lecture à travers la résolution d'enquête, dès 6 ans !