Dis Mamou, on cuisine quoi aujourd'hui ?

50 RECETTES et 2 fois plus d'astuces pour TOUT PARTAGER : la gourmandise, la joie et les souvenirs ! Constance et sa grand-mère cuisinent ensemble depuis toujours, et elles partagent tout : leurs recettes, leur temps, leur rire... Depuis la jolie cuisine de Mamou, Constance a rassemblé et annoté leurs recettes préférées et leurs coups de coeur régressifs pour nous ouvrir la porte sur un univers de partage et de gourmandise ! Pour le soir en semaine, le dimanche en famille, le petit déj' ou le goûter, elles ont toujours la bonne idée : soufflé au fromage, pain surprise, beignets de légumes, crème au chocolat ou tarte Tatin... Embarquez avec Constance et Mamou pour vous régaler de délicieux plats de grand-mère (mais pas que ! ) en 3 coups de cuillère à pot !