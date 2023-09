L'immobilier de prestige. 50 questions essentielles

Des villas sur la Côte d'Azur aux propriétés du cap Ferret, en passant par les traditionnels appartements parisiens, l'immobilier de prestige a toujours fait rêver. Or, la France possède l'un des patrimoines immobiliers les plus recherchés au monde : châteaux historiques, villas aux cadres idylliques, appartements de grand standing dans les villes les plus prestigieuses... l'immobilier de luxe français est un marché à part qui offre une grande variété de biens. Mais comment définir un bien de luxe ? Et surtout, comment former les professionnels de l'immobilier classique à ce secteur si particulier ? Cet ouvrage s'adresse à ceux qui veulent connaître les codes d'un milieu ultra sélect. A travers 50 questions, il vous initiera aux principes d'excellence, de savoir-faire et de rigueur nécessaires pour atteindre ce double objectif : proposer un service irréprochable et un accompagnement sur mesure à une clientèle particulièrement exigeante.