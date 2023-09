Investir en immobilier vert. Conseils et astuces

L'immobilier vert ou l'immobilier écologique est aujourd'hui un marché avec de réelles opportunités. Ce nouveau marché va bientôt devenir un écosystème à part entière puisque notre société moderne est de plus en plus sensible à la protection de la planète et que les pouvoirs publics s'intéressent de plus en plus étroitement à ce sujet et accordent aux propriétaires de nombreux avantages fiscaux. Ce guide répertorie les aides possibles et les pistes d'investissement les plus rentables.