Hors norme... Deux parcours de vie, un père, un fils, un fil rouge qui les unit : vivre sans compromis ! Tous deux sont animés par la même soif d'humanité, d'amour et de liberté... L'auteur emmène son lecteur dans les méandres de leurs deux âmes en dévoilant une partie des écrits de cet homme charismatique qu'était son père. Se dévoile au fil des pages comment Marcel, ce petit garçon né en 1907 dans une famille éclatée, a forgé sa personnalité, ses convictions, ses valeurs, oeuvrant concrètement pour la dignité humaine. Ce père qui savait parler à la singularité de chaque être, a su voir en Jean-Marie un talent extraordinaire et une sensibilité exacerbée qui ne demandaient qu'à s'exprimer à travers la musique. C'est grâce à lui que Jean-Marie trouve sa voie. Pourtant, ce dernier nourrit secrètement une peur profonde. Cette peur le rongera des années durant jusqu'à l'effondrement et l'internement psychiatrique... puis la Résurrection. Ces deux êtres ont connu la souffrance extrême et la captivité... l'un dans les Camps, l'autre au bord de la folie. En acceptant de regarder la Mort en face, ils ont trouvé la Vie et nous l'ont offerte.