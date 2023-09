VBT - Velocity-Based Training. La puissance à vitesse maximale

Les dernières innovations technologiques au service de l'entraînement en musculation ! Le Velocity Based Training (VBT) est une méthode d’entraînement innovante qui permet une analyse objective des intensités et des volumes de travail en musculation. Très utilisée par les préparateurs physiques professionnels, cette méthode permet d’optimiser le travail de vitesse et d’explosivité des athlètes. L’utilisation des capteurs de puissance en musculation offre aux entraîneurs une analyse individualisée du mouvement réalisé et une précision scientifique de la vitesse d’exécution. Comment utiliser le VBT : Choisir le capteur de puissance le plus adapté ; Cibler les zones de force spécifiques ; Calculer 1 RM ; Maintenir la force et la puissance au cours d’une saison ; Programmer une saison en musculation en fonction de l’athlète. Les capteurs de puissance pour un entraînement en musculation optimal. Programmation annuelle et séances d'entraînement spécifiques + 100 photos des mouvements et techniques