Erik Satie naît Eric avec un C. En 1884, il compose Allegro, sa première oeuvre inspirée de l'air populaire " Ma Normandie ", et décide d'écrire son prénom avec un K pour souligner son ascendance viking imaginaire. Entre Montmartre et Arcueil, Erik Satie imagine tout un cirque musical : une partition pour bouteillophone, un tour d'escamoteur de notes, une femme-hercule tordant des barres de mesure entre ses mains. Il est un prestidigitateur à tête de poire, surmontée d'un chapeau. Erik Satie, pianiste et compositeur, est né à Honfleur en 1866 et mort à Paris en 1925.