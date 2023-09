23, rue de La Commune de Paris. Une maison de famille

Quand la photographie est une pratique populaire, le culte du souvenir se perpétue sur papier glacé. Nous sommes ici dans la fonction sociale la plus universelle de la potographie et... la plus chère à Bourdieu. Ici, avec Cyrille Derouineau, c'est le pavillon de son enfance, celui de ses grands-parents puis de ses parents. C'est ici aussi qu'il revendique ses premières prises de vues.