Bleuenn est un personnage mystérieux, une femme qu'on découvre sous plusieurs angles, grâce à un portrait kaléidoscopique, selon plusieurs focales possibles. Elle est successivement Peau d'âne, chevalier, chirurgienne ? ; elle couve des oeufs ou prépare un cake... L'occasion pour Clémence Weill de rendre hommage à des artistes femmes dont la radicalité est le point commun ? : Anaïs Nin, Françoise d'Eaubonne, Angélica Liddell, Nicky de Saint-Phalle, Rita Hayworth, Orlan, Valérie Mréjen et Marina Abramovic. Dans une forme littéraire et théâtrale audacieuse, l'autrice invente et célèbre une figure féminine et féministe.