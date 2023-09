"François Ier mourut et Diane de Poitiers monta sur le trône. Elle avait alors bien près de 60 ans. Son amant, Henri II, en avait 29. Cet amour persévérant d'un jeune roi entouré de séduction, en butte aux amoureuses tentatives de toutes les dames de la Cour, cette passion pour une femme si vieille, peut sembler invraisemblable. C'est que Diane de Poitiers est un de ces rares exemples de longévité florissante, qu'on ne rencontre pas une fois par siècle. Elle était admirablement belle. Brantôme, qui la vit lorsqu'elle avait plus de 60 ans, est confondu d'admiration : "Six mois avant sa mort, dit-il, je la vis si belle encore, que je ne sache coeur de roche qui n'en fut ému". "