Poétesse de rue est un recueil qui regroupe un ensemble de poèmes écrits dans la rue par Sylvia Búho. Le temps d'un été, d'un automne et d'un hiver, elle arpente la ville de Liège munie d'un carton - Poète public, un thème, un poème, prix libre - De ses déambulations liégeoises nait une série de poèmes, certains qu'elle adresse à d'autres, d'autres qu'elle s'écrit à elle-même. Poétesse de rue est une ode au cycle, aux parcours initiatiques, et à nos pas qui, pierre après pierre, embrassent les chutes et les ruines éphémères.