Marie-Line et son juge

Peut-on changer le cours de sa vie ? Marie est serveuse dans une brasserie du Havre. A peine diplômée d'un bac pro, esclave d'un père malade et de fins de mois difficiles, son quotidien ressemble à de la survie. Et si elle ne connaît rien au cinéma, ça ne l'empêche pas de se faire des films. Alors, quand le jeune Alexandre entre dans son collimateur de rêveuse, elle y voit la perspective d'un ailleurs. Mais l'histoire dérape. Et mise au pied du mur, Marie doit accepter le marché d'un juge : pour effacer sa dette vis-à-vis de la société, lui servir de chauffeur particulier pendant quelques mois . Elle est loin d'imaginer que c'est peut-être la chance de sa vie... " Un roman d'actualité, sensible, très réussi. " Delphine Peras - L'Express " Dans cette fable sociale puissante, Murielle Magellan dresse le portrait de personnages en quête de hauteur et de rédemption. Magistral. " Le Parisien week-end Cet ouvrage a été sélectionné pour de nombreux prix, dont le Prix de la Closerie des Lilas et le Prix des Romancières Prix du salon du livre de Genève - 2019 ; Prix Albert Bichot - 2019 ; Prix du salon du livre du Mans - 2019