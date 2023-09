Les européens

Si tout le monde a en tête le Je vous ai compris de De Gaulle, le Un rideau de fer s'est abattu à travers le continent européen de Churchill ou le Ich bin ein Berliner de Kennedy, peu en revanche connaissent vraiment le reste des discours d'où proviennent ces fameuses paroles et encore moins les contextes historiques. Les 5 ouvrages de la collection Les grands discours de l'histoire offrent la possibilité d'aller au-delà de ces " phrases choc " en permettant la lecture des différents discours dans leur entièreté, tout en resituant chacun d'entre eux dans son époque. Ces prises de parole les plus célèbres du vingtième siècle ont, à l'époque, choqué, ému ou tout simplement touché le plus grand nombre, et résonnent encore aujourd'hui avec la même vivacité qu'hier. Sont rassemblés dans ce troisième volume neuf discours centrés sur l'Europe. 1. ARISTIDE BRIAND, le 5 septembre 1929 Une Europe fédérale 2. GUSTAV STRESEMANN, le 9 septembre 1929 Une grande idée 3. EDVARD BENEÅ , le 19 mai 1943 Le futur de l'Europe 4. WINSTON CHURCHILL, le 19 septembre 1946 Le discours de Zurich 5. ROBERT SCHUMAN, le 9 mai 1950 La déclaration Schuman 6. JEAN MONNET, le 30 avril 1952 Une Europe fédérée 7. MARGARET THATCHER, le 20 septembre 1988 Discours de rentrée au collège d'Europe 8. JACQUES DELORS, le 17 octobre 1989 Réconcilier l'idéal et la nécessité 9. FRANCOIS MITTERRAND, le 17 janvier 1995 Présentation devant le Parlement européen du programme de la présidence française de l'Union européenne