Les Vents de la colère

Gilbert Champaillet et son fils, François, paysans de génération en génération, reçoivent la visite du maire du village. Un investisseur allemand souhaite construire un parc de huit éoliennes nouvelle génération sur leur terre, isolée de toute habitation, perdue au milieu de la végétation et où soufflent des vents mystérieux. L'emplacement de ces futures éoliennes est idéal. Surtout, ce projet est la garantie d'un apport financier conséquent pour Gilbert Champaillet et la commune de Saint Pancrace. Mais c'est sans compter sur les habitants du village, les défenseurs écologistes et surtout les filles de Gilbert qui ne voient pas ce projet du même oeil.