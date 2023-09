My Way 1. Carnets de bord 1996-1999

N 1996, Didier Bovard entreprend la construction et la mise à l'eau de My Way, un hydrocycle à propulsion exclusivement musculaire. Puis il parcourt à vélo les 2000 km entre Genève et Cadix (Espagne). En 1998, il entreprend la première mondiale de la Traversée de l'Atlantique du Portugal aux Canaries, soit 1614 km en 27 jours. En 1999, il poursuit son périple des Canaries à la Désirade (île rattachée à la Guadeloupe), soit 5400 km en 117 jours. Cette performance sera Inscrite au Guinness des Records. Péripéties rocambolesques en vélo, tempêtes lors des traversées, communion intime avec l'immensité, rencontres avec nombre d'animaux, fraternité du monde maritime... Didier Bovard témoigne dans ses carnets de bord.