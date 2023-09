Tassi Hangbe. L’Amazone, reine du Danxomè !

L'auteur, Férue de littérature depuis sa plus tendre enfance, Médéssè Nathalie SAGBO a très vite fait le constat que la transmission écrite de l'histoire des civilisations africaines était quasi inexistante. En se passionnant pour l'histoire de son pays le Bénin, sa curiosité et sa quête la conduiront à la rencontre d'historiens et autres détenteurs de savoirs ancestraux. Soucieuse de transmettre ce patrimoine culturel et historique aux générations futures, elle se lance aujourd'hui dans l'écriture d'une bande dessinée consacrée à l'illustre Reine TASSI HANGBE, seule reine du royaume du Danxome qui créa le corps des Amazones.