Vingt ans et des poussières

Une affaire classée, une mauvaise conscience et quatre détectives déterminés... Lorsqu'ils étaient enfants, Josh Browning et sa soeur Dilys ont découvert un cadavre alors qu'ils jouaient à la périphérie de leur village des Cotswolds. Terrifiés, ils n'en ont parlé à personne. Aujourd'hui, vingt ans plus tard, Josh trouve le bracelet de la victime parmi les affaires de sa soeur. Josh décide de se confier à Alan Markby, commissaire à la retraite pour qui il effectue des travaux de jardinage. En écoutant de récit de Josh, Markby se rend compte que les dates et les détails de cette découverte correspondent à une affaire de personne disparue qui n'a jamais été résolue. S'associant au superintendant Ian Carter, qui a tout comme lui enquêté sur l'affaire initiale, et à l'inspecteur Jess Campbell, Alan Markby se penche sur ce mystère non résolu. Ensemble, ils sont déterminés à arrêter le tueur qui est passé à travers les mailles du filet durant toutes ces années...