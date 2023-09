Intégrer le changement. Le Pari(s) durable des jeux olympiques (1992-2008-2012)

A l'heure de l'urgence climatique dont nous faisons l'expérience au quotidien, et d'une révision de nos manières de penser, de construire, de transformer nos milieux de vie, Paris s'apprête, 100 ans après en avoir été pour la deuxième fois l'hôte privilégié (1900, 1924), à accueillir les Jeux Olympiques de 2024 à l'aune de la durabilité. Le livre se penche sur trois dossiers de candidature présentés en 1992, 2008 et 2012, et non retenus au profit des villes de Barcelone, Pékin et Londres, à la recherche des prémisses d'une pensée aménagiste qui semble entrevoir dans le facteur temps et dans les mutations qu'il enduit, un levier de projet indispensable. Les JO, qui obligent à la prise en compte en amont, et pour un temps accéléré, du "post-JO" , et ainsi du "recyclage programmé" des Villages en quartiers pérennes, y apparaissent comme des terrains d'expérimentation précieux.