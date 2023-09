Histoire des rues de Clermont-Ferrand et de Montferrand

Au fil des rues dont tous les habitants connaissent les noms, cet ouvrage propose des récits se rapportant à la grande Histoire, à celle des personnages illustres, des institutions et des événements marquants qu'on a voulu, au fil des siècles, pérenniser. Et parfois, ce sont de petites histoires vécues jadis, ici et là, par ceux qui logèrent, bâtirent ou firent commerce... Cette année 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal, des lieux encore vivants de la ville en lien avec son histoire à découvrir