L'affaire du siècle. L'enlèvement qui a bouleversé l'Amérique

Une fiction inspirée de l'une des affaires les plus médiatisées des années 1930 : l'enlèvement du fils de l'aviateur Charles Lindbergh. Lorsque le bébé le plus célèbre d'Amérique, Charles Lindbergh Jr, est enlevé dans sa maison familiale du New Jersey en 1932, l'affaire fait la une des journaux internationaux. Renommé pour sa traversée de l'Atlantique, son père, Charles Sr. est l'enfant chéri du pays, avec à ses côtés sa riche et charmante épouse, Anne Morrow Lindbergh. Mais il y a quelqu'un d'autre dans leur maison : Betty Gow, une jeune femme autrefois obscure, désormais connue dans le monde entier sous un autre nom : la nounou Lindbergh. Immigrée écossaise, Betty décrypte les règles de sa nouvelle patrie et de l'élite de la côte Est. Elle trouve le colonel Lindbergh excentrique et souvent bizarre, Mme Lindbergh gentille mais nerveuse, et Charlie tout simplement adorable. Loin de chez elle et meurtrie par une histoire d'amour qui a mal tourné, Betty trouve du réconfort en s'occupant de l'enfant et s'attache aux attentions du beau marin Henrik, parfois appelé Red. Puis, Charlie disparaît. Devenue soudainement suspecte aux yeux des médias et du public, Betty doit découvrir la vérité sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, afin de laver son nom et de rendre justice à l'enfant qu'elle aime. A travers la fiction et le regard de la nourrice du fils de Charles Lindbergh, Mariah Fredericks nous fait redécouvrir l'une des affaires les plus célèbres des années 1930.