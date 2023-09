La fabuleuse histoire de Marie-Antoinette racontée aux petits dans un beau livre animé ! La vie des grands racontée aux petits ! Scientifiques, artistes, rois ou reines, sportifs... ils ont tous été petits... ils ont tous marqué leur époque. Des histoires de personnages inspirants, qui vont s'animer de façon ludique sous les doigts des petits ! Dian Fossey a consacré sa vie à sauver les gorilles. Ce livre propose de retracer son combat à travers les grands événements marquants : Son enfance en Autriche à jouer avec ses quinze frères et soeurs Son arrivée en France et son mariage avec Louis XVI L'arrivée de ses 4 enfants qu'elle adore et pour qui elle fait notamment construire une ferme Son élégance incroyable Les soirées masquées au petit Trianon La fuite de Versailles, et les jardins du Trianon aujourd'hui > Pour les parents : le plaisir de raconter à leur tout-petit l'histoire inspirante et fascinante de personnes qui ont marqué l'Histoire. > Pour les enfants dès 3 ans : une façon ludique pour mieux découvrir la vie de Marie-Antoinette, grâce aux animations.