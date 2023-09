Planète cancer. 101 pistes pour mieux vivre sa traversée, de l'annonce à la résilience

"Si vous tenez cet ouvrage entre les mains, c'est que, d'une manière ou d'une autre, la maladie a fait irruption dans votre vie. Pour ma part, c'était en septembre 2020. A l'annonce du diagnostic, les mots se sont mis à défiler dans ma tête, certains semblant tout droit sortis d'un ouvrage d'astronomie : "formation nodulaire à l'union des quadrants externes du sein gauche". Mon univers lexical venait de basculer dans une autre dimension. J'avais atterri sur la planète Cancer. Une planète avec ses mots incompréhensibles, ses acronymes, ses scores, ses grades, ses chiffres, ses stades. Entre vertige et espoir, j'ai alors fait du tri : il y a des mots que j'ai décidé de ne pas prononcer, d'autres que j'ai choisi de hurler, de chuchoter, de garder rien que pour moi. Au fil des jours, de nouveaux mots ont fait leur apparition : des mots qui expliquent, des mots qui rassurent, des mots trucs et astuces, des mots tuteurs. Ces mots, j'ai souhaité les partager avec vous. Des mots sans injonctions, comme des invitations. Des mots qui ont l'ambition de vous raconter une histoire, à la fois personnelle et universelle. Des mots qui vous aideront à agir. Agir sans pour autant culpabiliser si vous ne le faites pas. Agir pour petit à petit accepter. Agir pour augmenter votre confort quotidien. Agir pour entrer en lien avec vos ressources innombrables et faire de ce voyage une aventure qui vous ressemble."