Drifting Dragons Tome 14

Le nouveau Quin Zaza est enfin terminé ! A bord de leur nouveau vaisseau doté de nombreuses améliorations, Mika et ses compagnons partent sur les traces de Typhon, le terrible dévoreur, mais ils ne sont pas les seuls : le Plana Grava, un abatteur de dragons, commandé par le capitaine Coulga et soutenu par une compagnie de transport aérien émergente, a lui aussi pris en chasse le dragon légendaire ! si ce dernier parvient à ses fins, ce sera la porte ouverte au massacre généralisé des dragons, et les conséquences pourraient être terribles ! Ces trois acteurs sont au coeur d'une bataille aux enjeux primordiaux ! Qui en sortira vainqueur ?