Avec la tranquille assurance d'un familier des mystères ? de Dieu, Dom Augustin invite le lecteur à méditer sur quelques solennités liturgiques et autres récits évangéliques qui ont la particularité de répandre la lumière de Dieu. Noël, l'Epiphanie, la Chandeleur, l'Exaltation de la Sainte Croix, l'Ascension... deviennent alors prétextes à dévoiler peu à peu le visage humain et divin du Verbe incarné, "? lumière éclairant tout homme venant en ce monde. ? " Ces pages lumineuses écrites par un grand moine chartreux, si solitaire et si proche du monde, veulent être de vivantes clartés. Au-delà des mots, l'auteur incite à contempler Celui qui est la vraie lumière, que l'on prie aux heures de détresse, et qui vit caché au fond de nos âmes.