De quoi demain sera-t-il fait ? Ecologie ou néolibéralisme. Les enjeux économiques, sociaux, politiques et culturels

Les derniers effets dramatiques du réchauffement climatique ont provoqué une réaction de lucidité : il faut substituer à la logique néolibérale du profit à tout prix, une logique écologique, fondée sur le lien entre l'humain, la nature et la Terre. Il s'agit dès lors de développer une écologie politique globale, qui intègre les autres dimensions du bien-être individuel et collectif : santé, éducation, logement, culture, démocratie participative, réduction des inégalités, égalité hommes-femmes-queer, harmonisation entre les collectivités multiculturelles et multireligieuses, et digitalisation contrôlée. Ces changements s'inscriront nécessairement dans un processus long d'apprentissage collectif. Cette révolution ne peut avoir lieu que si le politique reprend le pouvoir, aujourd'hui exercé de fait par des instances économiques et financières privées. L'auteur livre ici une synthèse des enjeux actuels et analyse sans parti pris les causes de l'immobilisme des dirigeants politiques ou économiques face aux problèmes climatiques. Il met à jour des perspectives et des dynamiques qui permettraient d'entrer dans un " monde d'après " tenant compte des nouvelles réalités du XXIe siècle.