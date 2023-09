Histoires diplomatiques. Leçons d'hier pour le monde de demain

Depuis 1945, les Européens de l'Ouest n'ont plus vécu de guerre sur leur sol. Aujourd'hui, ils doivent se réhabituer à la tragédie. Le "moment occidental" arrive à son terme, et l'on voit apparaître un monde fondé sur le rapport de forces, dans lequel de grandes puissances ont à définir un nouvel équilibre. Tout est à réinventer... Gérard Araud propose, à partir d'exemples historiques, un véritable manifeste du réalisme en politique étrangère. Cet essai, brillant et unique, nous entraîne dans une plongée érudite à travers les temps forts de l'histoire de France depuis Louis XIV et dresse des parallèles lumineux avec nombre de situations géopolitiques actuelles.